Mehmet Ocaktan: Strateji üretme kabiliyeti olan bir muhalefet bloğu yok ortada

Son günlerde siyasi gündemin en sıcak tartışma konusu, 14-28 Mayıs seçimlerinin mağlubu olan muhalefetin yerel seçimlerde nasıl bir strateji izleyeceği, bir başka deyişle en azından İstanbul ve Ankara’da işbirliğine gidip gitmeyeceği…

Aslında bir yönüyle bakıldığında muhalefetle ilgili bir ‘strateji’den bahsetmek çok da anlamlı değil. Zira strateji üretme kabiliyeti olan bir muhalefet bloğu yok ortada. Haliyle olmayan bir şeyin stratejisi de olmaz…

Maalesef seçim sonrasında başta CHP olmak üzere genel olarak muhalefetin travmatik hali, muhalif seçmeni derin bir umutsuzluğa sürükledi. Evet seçim bozgunu yeterince ağırdı, doğal olarak seçmenin umutsuzluğa kapılması da normaldi.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı