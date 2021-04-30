Mehmet Ocaktan: Soğan ve patates çuvalları derde çare olamıyor

Esas itibariyle kapanma doğru bir karar olmakla birlikte, iktidar sosyal destek paketi hazırlamadığı için insanlar çaresiz, zira esnafın kirasını ödeyecek parası yok, 10 milyona dayanan işsizler ordusu evine ekmek götürmekte zorlanıyor, toplumun büyük bir kesimi kelimenin tam anlamıyla açlık tehlikesiyle karşı karşıya… Kısacası törenlerle resim çektirerek dağıtılan soğan ve patates çuvalları ne yazık ki milletin derdine çare olamıyor…
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