Mehmet Ocaktan: Sipariş anketler Erdoğan’ı asla mutlu etmeyecektir

Pazartesi günü Hürriyet’ten Abdülkadir Selvi’nin köşesinde Optimar araştırma şirketinin anket sonuçları yayımlandı. Bu sonuçları görünce, bir anda “acaba ben başka bir ülkede mi yaşıyorum” diye kısa bir tereddüt yaşadığımı itiraf etmeliyim. Çünkü bu anket sonuçlarına göre memleketimiz o kadar harika yönetiliyormuş ki, bütün insanlar mutlu, kimsenin hiçbir sıkıntısı yok, işsizlik sorunu yaşanmıyormuş. Böylesine mutlulukların yaşandığı Türkiye’yi Almanlar kısmansın da ne yapsın ki…

Mesela bu ankete göre, memleketimizin büyük sorunları olmadığı için yaşanan küçük sorunları(!) ancak AK Parti iktidarı çözebilirmiş… CHP, İYİ Parti ve diğer partilerin hiç şansı yokmuş.

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Ve tartışmasız en sevilen ve beğenilen lider Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’mış…

Hemen belirtelim, bu tür sipariş anketler bir siyaset duayeni olan Tayyip Erdoğan’ı asla mutlu etmeyecektir. Çünkü o Türkiye’de siyasetin nasıl bir evrilme içinde olduğunu herkesten daha iyi anlayacak siyasi tecrübeye sahiptir.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı