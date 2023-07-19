Mehmet Ocaktan: Şimşek’in tek icraatı insafsız ve adaletsiz vergi ve zamlar

Herkesin malumu olan bir gerçek var ki hiçbir ekonomik realiteye uymayan bir anlayışla, Türkiye derin bir ekonomik kriz yaşıyor. Böyle bir ortamda Mehmet Şimşek’in ekonominin başına gelmesini umutla karşıladık.

Ama gördük ki değişen bir şey yok. Seçim öncesi popülist bir anlayışla bol keseden dağıtılan paralar, hiçbir plan ve programa dayanmadan yapılan zamlar ekonomik dengeleri bozmuş ve Türkiye’yi kelimenin tam anlamıyla çıkışı olmayan bir labirente mahkum etmiş bulunuyor.

İktidar da geniş toplum kesimleri de biliyordu ki seçim sonrası hepimizi bir fırtına bekliyordu. Nitekim Mehmet Şimşek’in şu ana kadar yaptığı tek icraat, insafsız ve adaletsiz vergiler ve zamlar oldu.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı