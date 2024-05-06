Mehmet Ocaktan: Önce AİHM’nin Kavala kararına uyalım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel Arasında yapılan görüşmede ele alınan konularla ilgili iki taraf da konuşmama kararı almış. Öncelikle bunun tuhaf bir durum olduğunun altını çizelim. Elbette karar onların, biz sadece “Yoksa henüz toplumun bilmesini istemedikleri bir yargı pazarlığı mı pişiliyor” diye sorabiliriz o kadar…

Ancak kulislerde konuşulan bilgilere göre, CHP lideri Özel halen cezaevinde bulunan 28 Şubat paşaları, Osman Kavala, Can Atalay ve arkadaşlarının bırakılmaları ya da yeniden yargılanmaları konusunda taleplerini cumhurbaşkanına iletmiş.

Görüşmenin içeriği konusunda bilgilendirme yapılmadığı için, bizim söyleyeceklerimiz spekülasyondan öte bir anlam taşımayacaktır. Ama unutmayalım, böyle bir belirsizlik ortamında iki lider arasındaki görüşmede bazı pazarlıklar yapıldığı algısı oluşabilir ki bu vahim bir hata olur.

Çünkü hala mevcut anayasaya göre, Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir hukuk devletinde iki siyasi parti lideri yargı kararları konusunda ‘pazarlık’ yapamaz. Bu tür pazarlıklar ancak çadır devletlerinde olur.

Elbette haksızlık etmek istemeyiz, belki de böyle bir pazarlık asla olmamıştır, ama gerçek bilgi saklanırsa spekülasyon da kaçınılmaz olur. Kuşkusuz anayasal demokrasilerde bütün bireyler gibi parti liderleri de yargı kararlarını tartışabilir, eleştirebilirler.

Ama iktidara da muhalefete de düşen, yangıyı siyasal etkilerden uzak tutarak bağımsız ve tarafsız karar vermesinin önünü açmaktır.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı