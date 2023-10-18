Mehmet Ocaktan: O kadar boşa zaman ve enerji kaybettik ki

Talihsizlik o ki iktidar, uzun süredir bölge ülkeleri dahil neredeyse bütün demokratik dünya ile ilişkilerini büyük ölçüde zaafa uğratmış durumda. Dahası, o kadar ülkeyle parmak sallayıp meydan okuduk ki bırakın Filistin için inisiyatif almayı, yıllardır içinde yer aldığımız ittifaklarla ve de Arap ülkeleriyle bile yeni yeni pozitif bir ilişki kurmaya çalışıyoruz.

Maalesef Türkiye hiçbir dönemde olmadığı kadar ekonomide, hukukta ve diplomaside eli zayıf bir konumda bulunuyor. Ne yazık ki demokratik dünyada önemli bir itibar kaybına uğrayan Türkiye, yaşamakta olduğu finansal sıkıntıları aşabilmek için geçtiğimiz yıllarda yüksek perdeden suçladığımız Arap ülkelerinden sınırlı da olsa finansal kaynak temin etmeye çalışıyor.

Seçimlerden başarı ile çıkan iktidar, ekonomide olduğu gibi diplomaside de rasyonel adımlar atmaya ve dostlarının sayısını arttırmaya çalışıyor. Ama o kadar boşa zaman ve enerji kaybettik ki bu kayıpları telafi etmek hiç kolay olmayacak.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı