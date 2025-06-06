Mehmet Ocaktan: Neyse ki hala vicdanlarının sesini dinleyebilen siyasetçi, hukukçu ve akademisyenler var…

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Maalesef bugün Türkiye, hem de dindarların iktidarında hiçbir dönemde olmadığı kadar hukuksuzluk ve adaletsizlikte hepimizin içini yakan bir vicdan yaralanmasını yaşıyor. En acısı da son on yılda oluşan yeni AK Parti’de kimsenin çıkıp “Bu gidiş hiç iyi bir gidiş değil” deme cesaretini gösterememesidir.

Ama neyse ki hala vicdanlarının sesini dinleyebilen siyasetçi, hukukçu ve akademisyenler var bu ülkede…

Eski Anayasa Mahkemesi başkanı Haşim Kılıç, eski milli eğitim bakanı Hüseyin Çelik, eski kültür bakanı Ertuğrul Günay, Bahattin Yücel, hukukçu Figen Çalıkuşu ülkede yaşanan hukuksuzluğa karşı seslerini yükselterek bir bildiri yayınladılar.

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Hukuku, özgürlükleri yaralayan, adaleti askıya alan ve doğal olarak ekonomiyi tamiri imkansız krizlere sürükleyen son uygulamalara ayna tutan bir bildiri bu…

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Ve bildirideki şu tespit tüylerimizi adeta diken diken edecek kadar yakıcı ama gerçek: “Adaletsizlik, bir beka sorunudur. Özellikle ceza yasalarının öngörülemez biçimde yorumlanması, gazeteci, yazar, iş insanları ve siyasilere dönük keyfi gözaltı, tutuklamalar, yargıya güveni ve devlete saygıyı sarsmaktadır. Yargının siyasi hesaplaşmaya ve keyfiliğe yol açacak uygulamalara alet edilmesi hukuk devletinin, demokrasinin ve özgürlüklerin sonunu getirir.”

Adaletin sesinin kısıldığı, her sabah yeni bir hukuksuzluk uygulamasıyla uyandığımız bir Türkiye atmosferinde artık o kadar yorulduk ki içine hapsedildiğimiz ‘korku koridoru’ndan çıkma konusunda öneriler sunan, vicdanlara adalet çağrısı yapan bu tür bildiriler yüreğimize biraz olsun su serpiyor. Umarız iktidar da bu çağrılara kulak vererek bir adım atar. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Eğer adaleti yeniden ayağa kaldıramazsak hep birlikte kaybederiz.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı