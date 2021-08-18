Mehmet Ocaktan: Müslüman’a daha az akıl verilmiş olabilir mi?

Bu manzara karşısında doğrusu insan sormadan edemiyor, acaba Allah Müslümanlara daha az ‘akıl’ bahşetmiş olabilir mi? Elbette hayır… Allah adildir, Amerikalıya da, Alman’a da, Fransız’a da, Afganlıya da, Türk’e de, Suriyeliye de akıl gibi büyük bir nimet bahşetmiş ve yeryüzünü tüm insanlığın hizmetine sunmuştur.

Eğer bugün dünyada Müslümanların yaşadığı geri kalmışlık halinden mutsuzluk duyuyorsak, Afganistan’da, Suriye’de, Irak’ta, Libya’da yaşanan insanlık dramları içimizi yakıyorsa öncelikle başkalarına küfretmeyi bırakıp kendi gerçekliğimizle yüzleşmemiz gerekiyor.

Bunun için de yol belli; dine dayalı bir dünya düzeni kurma hayallerinden vazgeçip, akla ve bilime itibar eden, hukuku ve özgürlükleri önceleyen yaşanabilir demokratik yönetim modelleri oluşturmaktır. Aksi taktirde Afganistan ve Suriye’de yaşananları gördükçe “kahrolsun emperyalistler” sloganları atıp, sefalet görüntülerini içimiz yanarak seyretmeye devam ederiz.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı