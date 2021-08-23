Mehmet Ocaktan: Müslüman dünya demokrasi işini başaramıyor

Eğer bunca demokrasi tecrübesine sahip olan Türkiye’de, büyük beklentilerle iktidara gelen ve demokratikleşmede önemli adımlar atan AK Parti’nin hikayesi bir hayal kırıklığı ile sonuçlanmışsa, Taliban’dan değişim beklemek abesle iştigaldir. Demek ki Müslüman dünya bu demokrasi işini başaramıyor, bu gidişle başarması da pek mümkün gözükmüyor.

Çünkü günümüzün Müslüman ülkeleri, en temel insani değerler konusunda henüz zihinsel planda bir mutabakata varabilmiş değiller, dahası demokratik değerlerle savaş halindeler. Doğal olarak böylesine sorunlu bir iklimde yaşanabilir bir toplum modelinin oluşması mümkün değildir.

Dolayısıyla kendimizi kandırmayalım, Afganistan dahil diğer İslam ülkelerinde Taliban ve türevlerinin hayat bulması, hatta iktidar olması kaçınılmazdır.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı