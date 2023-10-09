Mehmet Ocaktan: Millet ittifakının partileri neye güvenerek bireysel bir meydan okuyuş içindeler anlamak mümkün değil

Her partinin farklı bir yol arayışını olumsuzlamak elbette mümkün değil ama bir gerçek de var ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde sadece iktidar cephesinin değil, muhalefet partilerinin de özellikle büyükşehirlerde bir seçim işbirliğine gitmeden kazanmalarının imkan ve ihtimali de yok. Seçimlerden zaferle çıkan AK Parti bile öncelikle MHP ile ittifakını daha da güçlendiriyor ve diğer küçük partileri de hinterlandında tutmak için yoğun bir gayret sarf ediyor.

Hal böyleyken, genel seçimlerden yaralı çıkan Millet İttifakı’nın partileri, neye güvenerek bireysel bir meydan okuyuş içindeler doğrusu anlamak mümkün değil. Kaldı ki muhalefetin 2019 seçimlerinde gerçekleştirdiği bir model var ve bu model neredeyse bütün büyük şehirlerin kazanılmasını sağladı. Ayrıca bu sistemde yerel seçimler, partilerin kendilerini test etmeleri açısından çok doğru bir adres olmadığı muhakkak.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı