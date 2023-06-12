Mehmet Ocaktan: Mehmet Şimşek ismi yeterli değil

Türkiye’de ekonominin nasıl derin bir kriz içinde olduğunu sokaktaki insan bizzat yaşayarak biliyor, dış dünya ise saklanamaz gerçeği seyrediyor.

Her ne kadar bu gerçeği çok doğrudan ifade etmese de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da durumun farkında olmalı ki kabine oluşumunda ekonominin patronluğunu Mehmet Şimşek’e teslim etmek zorunda kaldı.

Ancak bu tercihin, ülkeyi yaşanan ekonomik kaostan çıkarabilmesi için sadece Mehmet Şimşek isminin yeterli olmayacağı da bir gerçektir. Bir kere öncelikle ekonomik restorasyon yönünde atılacak adımların arkasında siyasi iradenin kararlılıkla durması şarttır. Çünkü bir önceki Cumhurbaşkanlığı kabinesinin Şimşek’e bıraktığı enkaz çok büyüktür ve tamirat için hükümet dahil herkesin ‘kemer sıkma’ politikalarına hazır olması gerekir.

Mehmet Şimşek’in gelişini olumlu karşılayan ve haklı olarak iyimser beklentiler içinde olan herkesin ortak endişesi şu; acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni ekonomik politikalara nereye kadar tahammül edecek ya da gerçekten edebilecek mi? Bunu hep birlikte bekleyip göreceğiz…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı