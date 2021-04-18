Mehmet Ocaktan: Liderlerinin yürüyüşünde bile keramet arayan kayıp entelektüeller

… artık onların kendilerine ait mahalleleri, hayatı “biz” ve “onlar” diye tarif eden, yerli ve milli olabilmek için ‘ama’sız, ‘fakat’sız kendisine itaat edilmesini bekleyen bir liderleri var.

Ve çok doğaldır ki aklını, iradesini siyasi liderlerin emrine tahsis etmiş İslamcı ya da farklı bir aydın tipinin evrensel ölçekteki kültürel ve sanatsal değerlere zihin dünyasını açması beklenemez. Çünkü ruhlarını havasız kalmış bu tür mahallelerde rehin bırakmış olan bu “itaat”ci aydınlar için Beethoven ve Mozart gibi klasik Batı müziğinin dehalarını dinlemek “sömürge ruhlu aydınlar”ın işidir… Ne yazık ki liderlerinin yürüyüşünde bile keramet arayan bu kayıp entelektüeller için şiirde, müzikte, romanda, hikayede, resimde, mimaride yeni değerlerin ortaya çıkmasının çok da fazla bir anlamı yoktur.

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Maalesef iktidara, güce ulaşmak özellikle İslamcı aydınların adeta dünyaya bakış açılarını değiştirdi ve bütün iddialarını boşa çıkardı. Eğer “itaat kapısı”ndan bir kez içeri girmişseniz size bütün imkan kapıları açılır, ama aynı zamanda sanatsal yaratıcılığın ve evrensel sanatın kapıları da kapanır.

Bu yolun sonu bellidir… Klasik Batı müziği, caz ve rock dinleyen aydınlar yerli ve milli değil, ecnebi ruhludurlar. “Bu çağda hala böyle bir kafa yapısı olabilir mi?” diye itiraz edilebilir. Ama ne yazık ki böyle bir kafa yapısı var ve de çok makbul…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı