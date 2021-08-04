Mehmet Ocaktan: Krizi yönetememe halleri öylesine sıradanlaştı ki…

Yaşadığımız bu manzara karşısında söylenecek söz bulmak gerçekten zor, sanki bir yalan rüzgarı gibi… Doğrusu sormak gerekiyor; THK başkanının bir yıl önce söylediklerine mi, yoksa bugün yaptığı açıklamalara mı inanacağız, yoksa ikisi de mi yalan?

Peki Orman Bakanı bu gerçeklerden habersiz mi, yoksa doğruyu mu söylemiyor?

Ne acıdır ki sorumluluk makamındaki yetkililerin arasındaki bu kavgaların faturasını bütün bir Türkiye ödüyor. Maalesef büyük acılar yaşadığımız bu tür felaket dönemlerindeki beceriksizlikler, duyarsızlıklar ve krizi yönetememe halleri öylesine sıradanlaştı ki doğru dürüst üzülmeyi bile beceremiyoruz artık…

Ama esas milletçe hepimizi kahreden; hataların üzerini örtmek için her türlü ideolojik cambazlığı mubah gören kalpsizlerin halleridir. Çünkü bu hastalıklı zihniyete göre “Uçaklar nerede?” diye soranlar, “Yanıyoruz, yardım edin” diye çağrı yapanlar ya haindir ya da dış güçlerin ajanı…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı