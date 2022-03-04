Mehmet Ocaktan: Korkarım yarın çok geç olabilir

Maalesef Türkiye ve İslam ülkeleri işgal karşısında hiç iyi bir sınav vermiyor. Ankara İşin başında ‘savaşa karşıyız’ açıklamasını yapmış olmasına, sonrasında BM’nin kınama kararına ‘evet’ oyu vermesine rağmen, ne yazık ki uluslararası camia ile aynı safta kararlı bir duruş sergileyemiyor. Bir taraftan, “NATO kararlı bir adım atmalıdır. AB ve batıcı bütün zihniyetler ciddi ve kararlı bir duruş sergilemedi. Herkes bol bol nasihat çekiyor” açıklamalarıyla Batı’ya ayar vermeye çalışırken, bir taraftan da Putin’i küstürmemek için Avrupa Konseyi’nde ‘çekimser’ kalıyoruz, daha da dramatik olanı eleştirdiğimiz Batı’nın yaptırımlarına bile katılamıyoruz. Son yıllarda Türkiye-Rusya ilişkilerinin nasıl bir ajandaya göre yürütüldüğüne vakıf değiliz ama eğer dünyanın çoktan Hitler’le aynı kategoride değerlendirdiği Putin’le aynı karede yer almaya devam edersek, korkarım yarın çok geç olabilir ve manevra almakta sıkıntı çekebiliriz.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı