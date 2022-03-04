Mehmet Ocaktan: Korkarım yarın çok geç olabilir

Maalesef Türkiye ve İslam ülkeleri işgal karşısında hiç iyi bir sınav vermiyor. Ankara İşin başında ‘savaşa karşıyız’ açıklamasını yapmış olmasına, sonrasında BM’nin kınama kararına ‘evet’ oyu vermesine rağmen, ne yazık ki uluslararası camia ile aynı safta kararlı bir duruş sergileyemiyor. Bir taraftan, “NATO kararlı bir adım atmalıdır. AB ve batıcı bütün zihniyetler ciddi ve kararlı bir duruş sergilemedi. Herkes bol bol nasihat çekiyor” açıklamalarıyla Batı’ya ayar vermeye çalışırken, bir taraftan da Putin’i küstürmemek için Avrupa Konseyi’nde ‘çekimser’ kalıyoruz, daha da dramatik olanı eleştirdiğimiz Batı’nın yaptırımlarına bile katılamıyoruz. Son yıllarda Türkiye-Rusya ilişkilerinin nasıl bir ajandaya göre yürütüldüğüne vakıf değiliz ama eğer dünyanın çoktan Hitler’le aynı kategoride değerlendirdiği Putin’le aynı karede yer almaya devam edersek, korkarım yarın çok geç olabilir ve manevra almakta sıkıntı çekebiliriz.
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Mutabakatı tek bir cümleyle tanımlamak istesem, şöyle derdim: Liberal anayasacılığın terminolojisiyle hazırlanmış, ancak belli başlı yaşamsal konularda ‘liberallikten’ de ürkmüş, metne başlarken eleştirdiği 1961 Anayasası’ndaki klasik parlamenter sistemi benimsemiş, her kesimin kabul edebileceği ilkelere de yer veren, temel hak ve özgürlükler konusunda olabildiğince genel ifadeler sarf eden sütten ağzı yanmışların hazırladığı bir metin.
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