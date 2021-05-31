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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Ocaktan: Kimse hikayenin nasıl biteceğini bilmiyor

Maalesef AK Parti iktidarı gerçeklerle yüzleşmeyi göze alamadığı için bizzat kendi ürettiği krizleri çözme iradesini göstermek yerine, her seferinde “Dış güçler Türkiye’yi durdurmak için içerideki yerli işbirlikçileriyle birlikte iktidarımıza saldırıyor” benzeri bir hamaset diliyle problemleri daha da içinden çıkılmaz hale getiriyor.

Bu yüzden de iktidarın her kriz sonrasında çözüm olarak bulduğunu sandığı iletişim faciaları, toplumsal muhalefetin güçlenmesinden başka bir işe yaramıyor.

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Oysa Amerika’yı yeniden keşfetmenize gerek yok… Eğer niyetiniz farklı yollara saparak despotik hayaller kurmak değilse, problemleri ya da krizleri çözmenin yolu belli; hukuk devleti temelinde şeffaf, hesap verilebilir, liyakati esas alan bir yönetim anlayışını hakim kılmaktır.

Ama artık iktidarın böyle bir derdi de, niyeti de yok… Bu yüzden de kimse bu hikayenin nasıl biteceğini bilmiyor, daha doğrusu bilmek istemiyor…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı

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