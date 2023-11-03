Mehmet Ocaktan: Kendi anayasasına itibar etmeyen yargı

Muhtemelen boşuna yazıp çiziyoruz ama Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay’la ilgili ‘hak ihlali’ kararı sonrasında, 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Anayasa’nın 138 ve 153. maddelerinin açık hükmüne rağmen hukuka direnmesi karşısında suskun kalmaya da vicdanım elvermiyor.

Herhalde dünyanın hiçbir demokratik hukuk devletinde, kendi anayasasına itibar etmeyen bir yargı sistemi yoktur. Ama ne yazık ki bu ülkede artık işler böyle yürüyor. Aslında bir hukuk devletinde anayasa ve yasalar çerçevesinde kararlar vermekle yükümlü bulunan yargıçları bağlayan tek güç evrensel hukuk normlarıdır. Kaldı ki anayasanın açık hükmüne rağmen, Anayasa Mahkemesi’nin kararını yok saymak aslında çok açık bir anayasa suçudur.

Ancak hemen belirtelim, bu tutumdan dolayı yargıçları sorumlu tutmak çok da hakkaniyetli bir yaklaşım olmayacaktır. Zira “kuvvetler birliği” esasına dayalı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde, hukuki normlara göre hareket eden yargıçları koruyacak hiçbir hukuki güvence bulunmamaktadır. Dolayısıyla hukuk normlarına uygun ama siyasal iktidarın hoşuna gitmeyen kararlar verildiğinde, hakim ve savcıların yerleri rahatlıkla değiştirilebilmektedir.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı