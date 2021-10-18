Mehmet Ocaktan: İktidarın dindarlara verdiği zararın telafisi yok

AK Parti adeta kendi ayağına kurşun sıkan bu akıl dışı politikalar yüzünden iktidarın elinden kayıp gittiğini görebilecek bir siyasi basiretin çok uzağındadır. Hal böyleyken bazen İmam Hatipler, bazen de geçmişte yaşanan başörtüsü yasakları üzerinden yıllardır iktidarda olmayan CHP’yi suçlayabilirsiniz. Hatta yolsuzluklar, usulsüzlükler, liyakatsizlikler için fetvalar da alabilirsiniz ama dindarlara verdiğiniz bu zararı asla telafi edemezsiniz.

2011 yılına kadar ülkeye önemli hizmetler yapan, hukuk güvenliğinde, demokratikleşmede ciddi mesafeler alan bir partinin şimdilerde dini değerleri sınır tanımaz bir üslupla siyaset malzemesi haline dönüştürmesi kelimenin tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır. Biliyorum, bu tür aklı selim noktasındaki uyarılar bile bir ihanet olarak değerlendirilecektir. Ama kabul etmeseler de tarih bu hikayeyi böyle yazacaktır…

İnanıyorum ki dine yapılan bu haksızlık, bütün samimi dindarların vicdanını da derinden yaralamaktadır.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı