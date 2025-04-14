Mehmet Ocaktan: 'İktidar Müslümanları' sanki başka bir dine inanıyorlar…

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Hayatımızın neredeyse her aşamasında bize hep büyük bir davadan söz edildi. Aslında bu davadan kastedilen ‘İslam davası’ydı ama çoğu zaman sanki erişilmesi mümkün olmayan bir hayal gibi anlatıldı. Neredeyse bütün okumuş dindar kesimler, her vesileyle bu davanın bir ‘adalet davası’ olduğunu, dindarların adaletli, merhametli, vicdanlı insanlar olmak zorunda olduklarını anlattılar bize. Bu ‘dava’ retoriğinin ilk cümlesi Hz. Ömer’in adaleti ile başlıyordu. Bugün her ne kadar ‘adalet’, dindarların çok uzağında kalmış olsa da onlar hala dava peşinde koşmaya devam ediyorlar…

Şunu içimiz yanarak söylemek gerekiyor ki özellikle ‘iktidar Müslümanları’ sanki başka bir dine inanıyorlar gibi… Eğer gerçekten Allah’ın vazettiği dine inanmış olsalardı, hiçbir hukuk kuralına ve hakkaniyete riayet etmeden adeta Kur’an’ın adalet önerisine isyan edercesine, insanları haksız yere cezaevlerine tıkmaktan, özgürlüklerini ellerinden almaktan haya ederlerdi. Eğer gerçek anlamda bir dindarlık bilincine sahip olsalardı, Kur’an’ın şu uyarıları onlara mutlaka bir şey söylerdi: “Kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine bile olsa adaleti ayakta tutun, Allah için şahitlik eden kimseler olun” (Nisa/135)

Ama görüyoruz ki ne Kur’an’ın önerisi ne de Hz. Peygamberin sünneti onlar için hiçbir örneklik oluşturmamış. Çünkü onlar, Kur’an’ın öncelediği insan haklarına kapalı olan ve kimsenin ne olduğunu bilmediği bir ‘büyük dava’ya inanıyorlar… Dolayısıyla onlar için yüzlerce gencin tutuklanması, belediye başkanlarının, siyasetçilerin, gazetecilerin hapse atılması hiç önemli değil. Eğer Ekrem İmamoğlu ya da başkaları o ‘büyük dava’nın önünde engel teşkil ediyorsa, davanın selameti için yoldan çekilmeleri mubahtır…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı