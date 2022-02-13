Mehmet Ocaktan: İktidar, ‘Diplomalarınızı alın sokaklarda işsiz gezmeye talim edin’ diyor

Ancak bugün bırakın kendi vaatlerine sadık kalmayı, popülizm adına kazmayı küreği eline almış yarım yamalar işleyen mevcut eğitim bile yok etmeye çalışıyor.

Yani iktidar diyor ki; öyle uğraşıp bir takım bilgiler edinmenize, teknik ya da mesleki beceriler kazanmanıza hiç ihtiyaç yok, üniversitenin kapıları hepinize açık, dört seneyi tamamlayıp diplomalarınızı alın ve de sokaklarda işsiz gezmeye talim edin.

Dramatik ama seçimler yaklaşırken iktidarın bulduğu en parlak çözüm; diplomalı cahiller…

Bilelim ki eğitimde kalitesizliği YÖK örneğinde olduğu gibi bu hızla teşvik etmeye devam edersek, sonunda faturayı hep birlikte ödeyeceğiz. Ve kalitesiz elektrik mühendislerinin, yöneticilerin bedeli on günlük elektrik kesintileri, ekonomi bilimine itibar etmeyen naylon ekonomistlerin faturası da zam olarak geri dönecektir.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı