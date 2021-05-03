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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Ocaktan: İçki satışlarını yasaklarsak her şey güllük-gülistanlık olacak…

Öyle anlaşılıyor ki iktidarın kendi başarısızlık izlerini örtmek gibi daha büyük bir derdi var. İktidar cenahından her gün üst üste içki açıklamaları yapılıyor. Zannedersiniz ki memleketin bütün problemleri bitti, bir de içki satışlarını yasaklarsak her şey güllük-gülistanlık olacak…

Ama ne yazık ki mesele bu kadar basit değil; zira iktidar henüz şu ana kadar Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarının arka kapılardan nereye gittiğini, kimlere hangi fiyatla satıldığını izah edebilmiş değil. Kendi şirketinden usulsüz dezenfektan alımı yapan bakanın dizi halinde medyada yer alan maceraları konusunda hukukun ne dediğini de şu ana kadar öğrenebilmiş değiliz.

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Mehmet Ocaktan’ın yazısı

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