Mehmet Ocaktan: Hayrettin Hoca, bu hibeden neden sadece para sahiplerinin yararlandığını da açıklayabilirse…

Şu günlerde iktidarın çaresizlik içinde olduğunu gören Hayrettin Hoca, bu kez de paralarını bankaya yatıran zenginlerin faiz kazançlarını dolara endeksleyerek garanti altına alan iktidara destek için yeni bir fetva vermiş… Hoca’nın fetvası aynen şöyle: “İçeriden ve dışarıdan Erdoğan’ı düşürmeyi dava edinmiş olanların oyunları yüzünden altın ve döviz fiyatları çok hızlı bir şekilde yükselmeye başlayınca o çevreler ellerini ovuşturmaya; bir kısmı iktidar, bir kısmı intikam bir kısmı da sömürü hesapları yapmaya koyuldular. Bu defa da devletin ödemesinin faiz olup olmadığı tartışması ortaya çıktı. Bazı hocalar, devletin ödemesinin faiz olduğu kanaatindeler. Ben bu kanaatte değilim, ‘devletin ödemesi hibedir’ diyorum.”

Yani Hoca açıkça diyor ki “İktidar 84 milyondan topladığı vergileri para sahiplerinin cebine aktarması faiz değil, devletin bir hibesidir.”

Eğer Hayrettin Hoca, bu hibeden neden yoksulların değil de hep para sahiplerinin yararlandığını da açıklayabilirse eminim daha hayırlı bir iş yapmış olur…

Akıllara ziyan bu fetva karşısında kanaatim odur ki; Müslümanlar bu ‘fetvacı’ anlayıştan ve fetvalardan en kısa sürede kurtulmak zorundadırlar. Aksi taktirde Müslüman dünyanın, yüzyıllardır süren bu geri kalmışlık tablosundan kurtulması asla mümkün olmayacaktır.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı