Mehmet Ocaktan: ‘Gazze mücahitleri’nin hiçbirisinin oraya gitmek gibi bir niyeti yok, sadece şov yapıyorlar

İsrail’in Gazze’deki katliamları bütün dünyada hakkaniyetli insanların vicdanında derin acılara yol açtığını ama aynı zamanda bir isyan duygusu yarattığını biliyoruz.

Haliyle Türkiye’de de Filistin konusunda duyarlı olan insanlar, doğal olarak Gazze’de soykırım suçu işleyen İsrail’e karşı öfkeliler. Ancak bu konuda özellikle sosyal medyada konuşulan ve yazılanları görünce insan hayretler içinde kalıyor. Gazze’ye cihada gitmek için yanıp tutuşanlardan, ‘Türk askeri Gazze’ye…’ diye duygu köpürtmesi yapanlardan geçilmiyor ortalık…

Kuşkusuz dünyadaki zulümler, katliamlar ve hukuksuzluklar konusunda Türkiye’nin Diyanet İşleri Başkanı’nın da elbette söyleyeceği sözler vardır, bu konuda Kur’an’ın mesajının hutbelerden, vaaz kürsülerinden insanlara ulaşmasını sağlayarak zihinlerde daha güçlü bir din algısı oluşturabilirdi, ama ne yazık ki onun aklı da hamasette…

Nedense bu boykot ve ‘cihat çağrısı’ yapanların hiçbir kelimesi içimde bir duygu kıpırtısı yaratmıyor. Çünkü gösteri meraklısı bu ahalinin hamasi söylemleri içimi acıtıyor. İnanıyorum ki bu ‘Gazze mücahitleri’nin hiçbirisinin oraya gitmek gibi bir niyetleri yok, sadece şov yapıyorlar o kadar…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı