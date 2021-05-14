Mehmet Ocaktan: Filistin için sokağa çıkanların hiçbirisi Doğu Türkistan için kılını kıpırdatmadı

Maalesef Türk dış politikası kurumsal anlamda çöktüğü için, uluslararası ölçekte yaptırım gücünü kaybetmiş ve Türkiye’nin önem atfettiği her konuda işin sadece gösteri boyutuyla ilgilenir hale gelmiştir.

Hal böyle olunca, “Acaba Filistin meselesi de iktidarlara getireceği oy oranında mı bir değere sahiptir?” sorusunun vicdan sahibi zihinlerde daha da güçlü bir şekilde sorulmaya başlanması kaçınılmazdır.

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İtiraf edelim ki ölüm makinesi İsrail’e karşı, Türkiye dahil İslam ülkelerinin gerek devlet katında, gerekse toplumsal anlamda ortaya konan tepkiler artık bir ikiyüzlülüğe dönüşmüş bulunuyor. Bu ikiyüzlülüğün en önemli göstergesi; bugün iktidardan işaret alarak Filistin için sokağa çıkan insanların hiçbirisinin ne yazık ki Doğu Türkistan için kılı bile kıpırdamamıştır.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı