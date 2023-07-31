Mehmet Ocaktan: Esas sorun, muhalefetin rasyonelleşip rasyonelleşemeyeceği

Bugün Türk siyasetinin esas sorunu, muhalefetin rasyonelleşip rasyonelleşemeyeceğidir. Çünkü şu an itibariyle muhalefet, yani Millet İttifakının bileşeni olan partiler hala yoğun bakımdan çıkabilmiş değil.

Siyasetin hazırlık yapması açısından çok da uzak olmayan bir sürede yerel seçimler var, ama ne hikmetse muhalefet partilerinde bırakın hazırlık yapmayı, henüz bu konuda niyet bile yok.

Yine de haksızlık etmemek lazım, İYİ Parti lideri Meral Akşener, kendi teşkilatlarını bile yerlere seren o talihsiz kongre konuşmasından sonra, iki gün önce Isparta’da sıkı bir özeleştiri konuşması yaptı. Akşener’in ifadeleri son derece net: “Sonuç itibarıyla kaybettik. Lamı cimi yok, kaybettik. Bu kaybetmeyi ‘Vay efendim seçmen niye bize oy vermedi.’ diyerek, böyle bir saygısız dille seçmeni, aziz milletimi sorgulayarak sonuç alamayız. Bunu büyük bir saygısızlık olarak görürüm. Seçmenim, milletim öyle karar verdi, can baş üstüne.” Akşener ayrıca hiç zaman kaybetmeden yerel seçim için yollara düşeceklerini, kapı kapı dolaşarak milletle birlikte yol yürüyeceklerinin de altını çiziyor.

Ancak CHP’de şu ana kadar en küçük bir hayat belirtisi görünmüyor. Öyle anlaşılıyor ki yoğun bakımdan kolay kolay çıkamayacak, bu gidişle entübe olma tehlikesi bile var.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı