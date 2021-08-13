Mehmet Ocaktan: ‘Ecdada yakışan’ cahil nesiller yetiştirmek…

Acı olan şu ki eğitimdeki sefalet tablosu bu kadar açık ve net bir şekilde ortadayken, iktidarın hala popülizm peşinde olmasıdır. Hükümetin küçük ortağı Bahçeli üniversiteye girişteki baraj puanlarının düşürülmesini istiyor, iktidar “şak” diye talimatı yerine getiriyor ve baraj puanları düşürülüyor. Ne olacak, yani puanlar düşürülünce öğrencilerin bilgisi, görgüsü mü artacak? Kimse kusura bakmasın, bunun adı cehaleti teşvik primidir. Öyle anlaşılıyor ki iktidarın birincil görevi “ecdada yakışan” cahil nesiller yetiştirmek…

Maalesef iktidarın eğitim konusunda yaşadığı vizyon fukaralığının sonucu olarak, orta öğretimden üniversiteye kadar her kademedeki eğitim sistemimizin gelişmiş dünya ile rekabet edebilecek ne takati, ne de kabiliyeti bulunmaktadır. Çünkü gerek pozitif bilimler, gerekse İslami bilimler alanında eğitim veren akademik kurumlarımız kelimenin tam anlamıyla liyakatsizler ordusu tarafından yönetilmektedir.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı