Mehmet Ocaktan: Dün jakoben Kemalistler halkı korkutuyordu, bugünse eli sopalı İslamcılar

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Dün eli sopalı jakoben Kemalistler halkı korkutuyordu, bugün ise eli sopalı İslamcılar aynı şekilde toplumu korkutma yolunu seçmiş gibi görünüyorlar.

Demek ki yola çıkarken demokratik makuliyete inandıklarını sandığımız iktidarlar bile, iktidarlarını tahkim etmek için hukuku siyasallaştırmaktan çekinmeyebiliyorlarmış.

Hatırlayalım, yakın geçmişte tamamen siyasal ihtiyaç nedeniyle Osman Kavala ve arkadaşlarını yeni bir “Cumhuriyet’i ortadan kaldırma” günahı icat ederek, hukuk normları açısından hiçbir temeli olmadığı halde mahkum edip Türkiye’yi “hukukun olmadığı ülke” olarak ilan etmiştik. Muhtemelen şimdi de yeni düşmanlara ihtiyaç hasıl olmuş ki bir kez daha hukuku utandıran yeni fotoğraflar çektiriyoruz.

Galiba iktidarlar ülkeyi yönetme kabiliyetini yitirdiklerinde, çıkış için hukuku siyasallaştırmaktan başka bir yol bulamıyorlar…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı