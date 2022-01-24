Mehmet Ocaktan: Dinle bağlarımızı hepten kaybedeceğiz

İtiraf edelim ki bugün dindarların iktidarında muhatap olduğumuz uygulamalar, Müslüman bireyler olarak hepimizi derinden yaralamakta, geleceğimize ilişkin bütün umutlarımızı yerle bir etmektedir. Unutmayalım iktidar kaybetmek dünyanın sonu değildir, eğer dine bu kadar haksızlık etmeye devam edersek hem dinle olan bağlarımızı, hem de bu topraklarda kardeşçe yaşama umutlarımızı hepten kaybedeceğiz…
SON HABERLER
‘Lan nasıl?’ın Rusçası
Ukrayna krizinin kontrolden çıkması halinde kendisinin de ciddi zarar göreceğini gören Türkiye inisiyatif kullanıp iki aktör arasında arabuluculuk yapmaya çalışıyor.
‘Tehlikeli ırk’ düzenlemesi terk getirdi!
‘Tehlikeli ırk’ diye nitelenen köpek türlerinin kısırlaştırma ve çip taktırma işlemleri için verilen altı aylık süre doldu. Birçok kişi yasal düzenlemeyle getirilen ‘mecburiyetleri’ yerine getirirken maddi zorluk başta olmak üzere farklı gerekçelerden dolayı kısırlaştırma ve diğer işlemleri yapamayanlar ise 11 bin TL’lik cezayı ödememek için hayvanları sokaklara bırakmaya başladı.
20 barodan ortak çağrı: Tuğluk iyileşene kadar cezasının infazı geri bırakılsın
20 kentin barosu demans tanısı konulan ve Kocaeli Üniversitesi’nin “Cezaevinde kalamaz” raporuna rağmen infazı ertelenmeyen eski HDP’li milletvekili Aysel Tuğluk’un cezasının infazının hastalığının iyileşmesine kadar geri bırakılması çağrısında bulundu.
Akşener: İktidarın amacı Sezen Aksu ve Sedef Kabaş üzerinden halkı korkutmak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘iktidarın sanatçı Sezen Aksu ve gazeteci Sedef Kabaş üzerinden halkı, muhalifleri ve seçmeni korkutmayı amaçladığını’ söyledi.
Sezen Aksu’nun ‘Avcı’ şarkısı 50’den fazla dile çevrildi
Bir şarkısı nedeniyle hedef gösterilen Sezen Aksu’nun sessizliğini bozduğu ‘Avcı’ şarkısı 50’den fazla dile çevrildi.