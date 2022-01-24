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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Ocaktan: Dinle bağlarımızı hepten kaybedeceğiz

İtiraf edelim ki bugün dindarların iktidarında muhatap olduğumuz uygulamalar, Müslüman bireyler olarak hepimizi derinden yaralamakta, geleceğimize ilişkin bütün umutlarımızı yerle bir etmektedir. Unutmayalım iktidar kaybetmek dünyanın sonu değildir, eğer dine bu kadar haksızlık etmeye devam edersek hem dinle olan bağlarımızı, hem de bu topraklarda kardeşçe yaşama umutlarımızı hepten kaybedeceğiz…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı


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