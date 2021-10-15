Mehmet Ocaktan: Cumhur ittifakı için veda zamanı yaklaşıyor

Gerek iktidar içindeki bazı aktörler, gerekse iktidar kontrolündeki kalemler de hikayenin sonunu görüyor olmalılar ki muhalefetin ayak sesleri yükseldikçe bir taraftan “boşa hayal satma” şarkıları söyleyip, bir taraftan da iktidara gelseler bile sistem değişikliğinin hiç de kolay olmadığını anlatmaya çalışıyorlar. Bunun açık anlamı; ‘geliyorsunuz ama işiniz o kadar da kolay değil’ demektir.

Kolay olduğunu kim söyledi ki… Alaturka sistemin üç yıllık tahribatından sonra hasar tespiti yapıp kurumları yeniden ayağa kaldırmak elbette hiç kolay olmayacaktır.

Ama artık şunu biliyoruz, Cumhur İttifakı için veda zamanı yaklaşıyor. Şu an itibariyle anket sonuçları, iktidar için eve dönüş yolculuğunun başladığını net olarak ortaya koymaktadır.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı