Mehmet Ocaktan: ‘Çin modeli’ çok başarısız bir hayal tacirliğidir

Aslında AK Parti iktidarının özellikle son beş yıldaki antidemokratik icraatlarına baktığımızda, ekonomide, hukukta, özgürlüklerde ve insan haklarında Çin’i model ülke olarak görmesi çok da yadırgatıcı bir durum değil. Bir bakıma son dönemdeki icraatlarını Çin üzerinden modelleyerek yeni bir AK Parti tarifi yapıyor, o kadar…

Yani AK Parti lisanı hal ile demek istiyor ki; artık bundan böyle AİHM’in hukuki kararlarını ve Avrupa’nın demokratik değerlerini değil, özgürlükleri, insan haklarını askıya alan ve ekonomide dünya devi olmaya başlayan Çin modelini örnek almaya hazırlanıyoruz…

Elbette bu da bir seçimdir, Türkiye’nin kapılarını demokratik dünyaya kapatıp ülkeyi 783 bin kilometre karelik bir hapishaneye dönüştürebiliriz.

Ama bilelim ki ‘ekonomide Çin modeli’ yüzyıl sonrası için bile bir hayaldir ve de çok başarısız bir hayal tacirliğidir…

Mehmet Ocaktan’In yazısı