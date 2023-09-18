Mehmet Ocaktan: ‘Çete-mafya üssü’ ayıbıyla anılmak

Evet Türkiye son yıllarda yaşadığı hukuksuzluklara ve özgürlüklerin üzerindeki baskılara rağmen, biraz şeklen de olsa hala bir demokrasi ülkesi. Ama ne yazık ki Türkiye ekonomiden yargıya, eğitimden dış politikaya kadar bütün kurumların tek merkeze bağlandığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte demokrasi liginden, hızla üçüncü sınıf demokrasiler ligine doğru ilerliyor. Dolayısıyla Türkiye artık demokratik değerlere verdiği önemle değil, antidemokratik uygulamalarıyla anılan bir ülke…

Ama Türkiye bugün çok daha derin ve hepimizi utandıran kirli bir fotoğrafla anılır hale gelmiş bulunuyor.

Maalesef Türkiye son günlerde organize suçlarda ürküten artışlara sahne oluyor. Bir taraftan içeride çeteleşmeler ürkütücü boyutlara ulaşırken, bir taraftan da bu çete savaşları yurtdışına taşmış durumda. Öyle ki yabancı çeteler Türkiye’yi hesaplaşma alanı olarak kullanıyorlar artık. Kamuya açık alanlarda uzun namlulu silahlarını konuşturan yabancı çeteler ülkeyi adeta mafya üssüne çevirmiş bulunuyor.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı