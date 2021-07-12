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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Ocaktan: Bundan sonra tek çare daha fazla korku ve hamaset

Evet AK Parti, resmen olmasa da dolaylı olarak MHP ile kıydığı ortaklık nikahının ilk gününden bu yana oluşan milliyetçi AK Parti tabanını ve birilerinin çökmemesi için AK Parti üzerinde adeta kayyım görevi yapan Bahçeli’yi memnun etmek zorunda. Bunun için de öncelikle başta HDP olmak üzere bütün muhalefet partilerini şeytanlaştırmaktan başka bir çaresi yok. Kuşkusuz bu söylemin, iktidar seçmeninin motivasyonu açısından bazı pratik sonuçları var. Ama bu, iktidarın şiddetle ihtiyaç duyduğu Kürt seçmenin oylarını kazanabilmenin hiçbir şekilde garantisi de değil.

Oysa bilinen bir gerçek var ki Kürt seçmenin oyunu alamayan hiçbir adayın asgari 50+1’i bularak cumhurbaşkanlığını kazanmasının imkan ve ihtimali yok.


Yeni torba yasayla getirilen ve demokrasiye paydos niteliği taşıyan “kesintisiz OHAL” uygulaması da gösteriyor ki artık AK Parti, toplumun farklı kesimlerinden gelmesi muhtemel oylardan umudunu tümden yitirmiş bulunuyor. Öyle anlaşılıyor ki bundan sonra tek çare daha fazla korku ve daha fazla hamaset…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı

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‘Kutsal devlet’ ve bir teferruat olarak insan/yurttaş

Devlet, çok farklı yönde düşünür görünenleri bir çırpıda ortaklaştıran bir olgu. Üzerine ortaklaşılan ‘değerler’ yalnızca tarihsel deneyimin değil, onun büyük dişlilerinden olan eğitim tornasının da ürünü tabii. İşte, ‘yer altından notlar’ konusunda muhalefetin biraz suskun, biraz ikircikli tavrının nedenlerinden birinin, bu düşünce/duygu olduğu kanısındayım. ‘Devlet’ düşüncesine ve o düşünceyi ayakta tutan ‘müesses nizam’ ilkelerine duyulan sadakat.

Bir Hodor aranıyor

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Kayıp silahlar sarmalı: TRT’de kilitli kasada bulunan silahlar da ortada yok

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