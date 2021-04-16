Mehmet Ocaktan: Bu absürt hal, aslında siyasi yenilmişliğe işaret ediyor

Şu anda Türkiye’de yaşanmakta olan bu absürt hal, aslında siyasi bir yenilmişliğe işaret ediyor. Çünkü ilk on yılında olduğu gibi güçlü siyasi akla sahip olan bir AK Parti’nin böylesine soğan-patates görüntüleriyle övünen bir Türkiye’den öncelikle kendisinin rahatsız olması gerekir. Bilir ki bu görüntüler ekonomik iflasın ve siyasi tükenmişliğin resmidir.

Ekonomide hiçbir dönemde olmadığı kadar derin bir kriz yaşıyoruz ama kendimizi teselli etmek için Karadeniz’de gaz buluyoruz. Turizmde batıyoruz ama Ay’ı fethe hazırlanıyoruz. Salgın felaketinde birinciliğe koşuyoruz, aşımız yok ama başka ülkelere aşı hibe ediyoruz.

Reklam

Büyük ve güçlü ülkeyiz ama Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarının başına ne geldiğini bir türlü öğrenemiyoruz…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı