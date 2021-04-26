Mehmet Ocaktan: Artık değerli yalnızlığımızla baş başayız

Maalesef Türkiye epey bir süredir uluslararası alandaki ikili ilişkiler konusunda diplomasi dilini terk ettiği için, 24 Nisan gibi Türkiye açısından hayati öneme sahip bir konuda bile Amerika nezdinde diplomasi yürütme kabiliyetini kaybetmiş durumda. ABD Başkanı Biden’ın, Ankara’nın tebrik telefonuna bile henüz karşılık vermediği bir ortamda doğal olarak Türkiye’nin 24 Nisan konusunda sonuç alıcı girişimlerde bulunması da beklenemezdi. Öyle anlaşılıyor ki Pentagon’daki veya Department’daki dostları da Türkiye’yi terk etmiş durumdalar. Kısacası artık değerli yalnızlığımızla baş başayız…

(…) Unutmamak gerekiyor ki içeride demokrasiden ekonomiye, hukukun üstünlüğünden özgürlüklere kadar her alanda derin problemler yaşayan ve halkının kendisini güvende hissedeceği bir ortam oluşturamayan Türkiye’nin gerek Amerika, gerekse Avrupa nezdinde elinin güçlü olmasının imkanı yoktur.

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Mehmet Ocaktan’ın yazısı