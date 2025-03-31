Mehmet Ocaktan: AKP gençlerle kavga ediyor, copla ikna edemediklerini gözaltına alıp tutukluyor

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Maalesef AK Parti artık milleti ikna etmek yerine, herkesi korkutarak, gerekirse hapse atarak sonuç almaya çalışıyor, daha da kötüsü millet iradesiyle kavga ederek Ekrem İmamoğlu’nu hapse atıyor. Hukuksuzluklara itiraz eden gençlerle kavga ediyor, meydanlara çıktıkları için onlara karşı orantısız güç kullanıyor, copla ikna edemediklerini gözaltına alıp tutukluyor.

Oysa toplumsal barışı temin etmenin de refah içinde kalkınmayı sağlamanın da bir tek yolu var, demokratik makuliyet ve hukukun üstünlüğü… Bunun dışındaki bütün yollar daha az özgürlük ve fukaralıkla sonuçlanmaya mahkumdur.

Yola çıkarken dillendirdiği hukuk ve daha kaliteli demokrasi vaadini yok sayan AK Parti, bugün otoriter bir zihniyete evrildiği için devlet gücünü de arkasına alarak doğrudan millet iradesine parmak sallamayı siyasi bir gelenek haline getirmiş bulunuyor. Ama dünyanın bir gerçeği var ki milletle kavga eden, onun iradesini yok sayan hiçbir iktidarın başarı şansı yoktur.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı