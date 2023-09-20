Mehmet Ocaktan: Akademi de cami de cehaletin işgali altında

Sosyal medyada, internet ortamında ve televizyonlarda fetvalar üreten, menkıbeci, bidat ve hurafe dolu bilgiler sunan öyle bir güruh var ki aslı astarı olmayan, İslam akidesine de uymayan bu bilgileriyle insanların zihinlerini kirletmeye devam ediyorlar.

Dini duygular üzerinden para, şöhret ve makam ticareti yapan ‘hoca’ etiketli bu güruhun heybesinde her şey var, kimi ahiret için kurtuluş vizesi veriyor, kimi yine öbür dünya için huri pazarlıyor kimi de her şehirde ‘imam nikahlı’ hatun fetvası veriyor.

İşte bu isimlerden birisi de Yalova Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Ebubekir Sifil… Bu zat diyor ki: “Bir adam var, işi gereği çok geziyor. İstanbul, Ankara, Adana, Bursa geziyor adam, işi bu. Bu adamın İstanbul’da da evi var, Ankara’da da evi var. Buralarda gittiği yerlerde evlendiği hanımlar var. Gittiği zaman orada kalıyor. Bunların her biri onun meşru hanımı. Bu bir nikah. Bazen öyle olur ki Ankara’ya 3 ay, 5 ay uğrayamaz. Bu nikahı düşürmez. Meşru bir evlilik bu.”

Akademik unvana nasıl sahip olduğu bilinmeyen bu isim, katıldığı bir televizyon programında, deve idrarı içmenin şifalı olduğunu da söylemişti.

Aslında bu tablo, üniversitelerimizin ilmi üretimde neden bir esamesinin okunmadığının da en önemli göstergesi. Bünyesinde, deve sidiğinin faziletlerini anlatan akademisyenlerin yer aldığı bir üniversitenin bilim üretmesi söz konusu olabilir mi?

Mehmet Ocaktan’ın yazısı