Mehmet Ocaktan: AK Parti’nin kaybediş hikayesi

Hasılı 128 milyar dolardan ekmek büfelerini kapatmaya, ‘neden elin arkada’ soruşturmasından aşı tedarik krizine kadar pek çok kötü yönetim örneği, AK Parti’nin kaybediş hikayesi olarak kayda geçiyor. Ve galiba bu hali özetleyen tek cümle: ”Kendim ettim kendim buldum…” olacak.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı