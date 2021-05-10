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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Ocaktan: AK Parti’nin kaybediş hikayesi

Hasılı 128 milyar dolardan ekmek büfelerini kapatmaya, ‘neden elin arkada’ soruşturmasından aşı tedarik krizine kadar pek çok kötü yönetim örneği, AK Parti’nin kaybediş hikayesi olarak kayda geçiyor. Ve galiba bu hali özetleyen tek cümle: ”Kendim ettim kendim buldum…” olacak.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı

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Uzmandan temaslılara test uyarısı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Covid-19 temaslılarının en erken üç gün sonra PCR testi yapılması gerektiği konusunda uyardı.