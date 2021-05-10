Mehmet Ocaktan: AK Parti’nin kaybediş hikayesi

Hasılı 128 milyar dolardan ekmek büfelerini kapatmaya, ‘neden elin arkada’ soruşturmasından aşı tedarik krizine kadar pek çok kötü yönetim örneği, AK Parti’nin kaybediş hikayesi olarak kayda geçiyor. Ve galiba bu hali özetleyen tek cümle: ”Kendim ettim kendim buldum…” olacak.
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M. Murat Kubilay’dan ‘Herkes İçin Ekonomi’: Çünkü ekonomi ‘hayatın ta kendisi’
M. Murat Kubilay, ‘Herkes İçin Ekonomi’de, konunun uzmanı olmayanların bile anlayacağı basit bir dille ekonomiyi yeniden hayatımıza, eviçlerine sokuyor; bu kitabı okuduktan sonra ekonomiyle pazardaki sebzenin fiyatıyla, sıkça göz dikilen yastık altı paralarla sınırlı olmayan bir ilişki kuracağız.
Psikolog Şerife Budak: Asıl büyük sıkıntıları Z kuşağında göreceğiz
Uzman klinik psikolog Şerife Budak Köse’yle söyleşimizin ikinci bölümünde ‘nokta atışı’ yaptık. ‘Ruhsal pandemi’yi ergenler ve 65 yaş üstü açısından ele aldık.
Uzmandan temaslılara test uyarısı
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Covid-19 temaslılarının en erken üç gün sonra PCR testi yapılması gerektiği konusunda uyardı.
‘Çin aşısı ne zaman gelecek’ sorusunu bir de büyükelçilik müsteşarı yanıtladı
Çin Büyükelçilik Müsteşarı Cheng Weıhua bu ay içinde yeni bir parti Sinovac aşısının geleceğini söyledi.
Selim İleri’ye saygı, tüm annelere sevgiyle…
Selim İleri güzelim kitabı ‘Annem İçin’de bizi annemizle ilişkimizi temize çekmeye davet ediyor.