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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Ocaktan: AK Parti’de Soylu’ya karşı derinden akan tepkilerin bir karşılığı olacak mı?

Maalesef Süleyman Soylu iddiaların hiçbirine cevap vermeyerek kendisiyle ilgili oluşturulmaya çalışılan şüpheleri daha da derinleştirdi. Ama aynı zamanda AK Parti’yi de toplum nezdinde bir takım soru işaretlerinin muhatabı haline getirdi. Mesela bazı AK Partili bakanları, vekilleri hatta bürokratları zor durumda bırakacak bir takım imalarda, atıflarda bulundu.

Doğrusu AK Parti, kendisine yönelik böylesine açık bir tavır karşısında ne yapacak çok merak ediyorum. Halen parti içinde Soylu’ya karşı derinden ve sessizce akan tepkilerin bir karşılığı olacak mı bekleyip göreceğiz. Ama muhtemelen, çoktan AK Parti’nin anahtarını cebine koyan Devlet Bahçeli’nin Soylu’ya verdiği destek belirleyici olacaktır. Ancak hemen hatırlatalım, bunların hiçbirisi Süleyman Soylu’nun toplum nezdindeki imajını düzeltmeye zerrece faydası olmayacaktır…

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Mehmet Ocaktan’ın yazısı

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