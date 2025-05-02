Mehmet Ocaktan: AK Parti 'millet iradesi'ne vesayet uyguluyor

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Biliyorum bazıları itiraz edecek ama eski AK Parti, toplumun farklı kesimlerinin taleplerini dikkate alarak, kimseyi ötekileştirmeden bir başarı hikayesi yazmıştı. Ama artık tam tersi bir hikaye yazıyor. Bugün kimsenin konuşmasına, eleştirmesine, insanların fikirlerini özgürce beyan etmesine tahammül edemiyor ve herkesin içine korku salıyor. Düşünün ki 1 Mayıs’ı resmi bayram haline getiren AK Parti iktidarıdır ama dün 1 Mayıs bayramının kutlandığı İstanbul, sanki sıkıyönetim ilan edilmiş bir şehir görünümündeydi…

‘Vesayet’i inkar ederek kazandığı kendi başarılarını görmezden gelip, ‘millet iradesi’ne vesayet uyguluyor. 15 milyon insanın oylarıyla İstanbul’u emanet ettiği Ekrem İmamoğlu’nu hapse atıyor. Ekonomik krizin yükü altında ezilen insanlar evlerine ekmek götürebilme derdini yaşarken, 19 Mart baskınından bu yana Merkez Bankası’nın 53 milyar dolarını yakmaktan çekinmiyor.

Kısacası AK Parti iktidarı artık garip gurebanın derdiyle ilgilenmiyor, emeklinin, asgari ücretlinin sesini duymuyor. Şimdi AK Parti’nin tek siyaset planı, Ekrem İmamoğlu’nu yarış dışı bırakarak adını cumhurbaşkanlığı seçiminde pusulaya yazdırmamak… Ayrıca unutmayalım, Ekrem İmamoğlu ister hapiste, isterse dışarıda olsun, eğer ‘siyaset mühendisliği’ bu hızla devam ederse önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimi bir ‘İmamoğlu referandumu’na dönüşürse kimse şaşırmasın…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı