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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Ocaktan: AK Parti kendi rasyonalitesini kaybetti

Araştırma şirketlerinin anketleri gösteriyor ki AK Parti her geçen gün millet nezdinde kan kaybediyor ve artık her icraatı milletle arasındaki uçurumu daha da derinleştiriyor.

Dolayısıyla yapılacak seçimlerde yeniden iktidarı elde edebilmek için eğer kafasında sandık dışında bir formül yoksa, bugüne kadar elinin tersiyle ittiği milletin, gönlünü kazanmaya şiddetle ihtiyacı var demektir.


Eğer hakkaniyetli bir değerlendirme yapmak gerekirse, herhalde rasyonel bir akılla hareket eden hiçbir iktidar ‘kötü’ sonuçlar üretmek üzere bir icraatta bulunmaz.

Ama ne yazık ki işin vahim olanı AK Parti iktidarının kendi rasyonalitesini kaybetmiş olmasıdır.

Maalesef AK Parti iktidarı fakir-fukaranın yaşadığı derin yoksulluğa karşı duyarlılığını kaybettiği için onların derdine çare üretmekle değil, daha çok kendi iktidar konforunu tahkim etmekle uğraşıyor.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı

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