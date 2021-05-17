Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Ocaktan: AK Parti bu işten çok zarar görür

Hangi gerekçe ile olursa olsun, Sedat Peker’in iddiaları devletin içinde, kıyısında-köşesinde biriken kirlilikleri gün yüzüne çıkardı. Ve bu iddialar öyle geçiştirilecek türden değil. Hele de İçişleri Bakanı’na yönelik iddiaları kabul etmek mümkün değil. Normal demokratik bir ülkede İçişleri Bakanı çıkar, bu iddiaların yalan ve iftira olduğunu belgeleriyle şeffaf bir şekilde topluma izah eder. Aksi taktirde ülkede bir hukuk devletinden söz etmek imkansız hale gelir.

Ne yazık ki iktidarın meseleye ciddiyetle yaklaştığını söylemek mümkün değil. Tam aksine başta İçişleri Bakanı olmak üzere, neredeyse bütün iktidar temsilcileri ve danışmanlar iddiaların peşine düşmek yerine, muhalefetin peşine düşmüş durumdalar.

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Hemen hatırlatalım, ortalığa saçılan ve kirlilik içeren bu iddialar konusunda yargı sessiz kalırsa AK Parti bu işten çok zarar görür.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı

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