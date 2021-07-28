Mehmet Ocaktan: Adalet Bakanlığı’nı, Diyanet’i ‘5’inci kol faliyeti’ yapmakla mı suçlamamız gerekiyor?

Cehalete bakın ki yurt dışından fon temin eden bir-iki yayın kuruluşunu CIA’ye, emperyalizme, beşinci kol faaliyeti yapmakla suçlayıp linç kampanyası başlatanlar, bu suçlamalarının AB fonlarından yararlanan iktidarı da töhmet altında bırakacağını anlayabilecek bir zekadan bile mahrum durumdalar.

Şimdi bu cehalet medyasına inanıp AB fonlarından yararlanarak eğitim faaliyetleri yapan Adalet Bakanlığını, Emniyet Genel Müdürlüğü’nü, Diyanet’i “5. Kol faliyeti” yapmakla mı suçlamamız gerekiyor? Elbette hayır… Dolayısıyla devlet kurumlarının bu fonlardan yararlanması ne kadar doğalsa, bazı medya kuruluşlarının yurtdışı fonlardan yararlanması da o kadar doğaldır.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı