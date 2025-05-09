Mehmet Metiner: PKK'nın kendini Türkiye'nin gücüne dönüştürmesi tarihi bir değişime yol açacak

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PKK Öcalan’ın da dikkat çektiği üzere miadını çoktan doldurduğu için tarih olacak.

Fesih kararıyla birlikte silahların bırakıldığı da açıklanacak.

Silahların nasıl bırakılacağı teknik bir konu.

Devletimizin ilgili birimlerini ilgilendiren bir konunun uluorta konuşulması zarar verir.

Sonrası Öcalan’ın da dediği gibi “devlet ve toplumla bütünleşme” süreci.

Bir büyük barış süreci beraberinde bir büyük birliği ve beraberliği getirecek.

Yürekten bir kucaklaşmayı ve helalleşmeyi getirecek.

PKK’nın kendini Türkiye’nin gücüne dönüştürmesi tarihi bir değişime yol açacak.

PKK’lı unsurların toplumla bütünleşme süreçleri de teknik bir konu.

Devletimizin ilgili birimleri büyük bir titizlikle bu sürecin altlığını oluştururlar elbette.

Yasal ve hukuki altlık sürecinde eminim ki TBMM üstüne düşeni yapacaktır.

Henüz Meclis’in devreye girmesini gerektiren bir durum söz konusu değil.

Şeffaflıktan ziyade gizlilikle yürütülmesi gereken bir süreç söz konusu.

Mehmet Metiner’in yazısı