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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Faraç: Uzayda mı yaşıyor acaba halen AKP’nin peşinden gidenler?

Ne yazık ki bir yandan iktidar beslemesi gazeteler, onların televizyonlarda zırvalamaktan ileri gitmeyen sözde köşe yazarları, kiralık yalı kalemşorları, sosyete oteli müdavimi spiker kılıklılar ve en önemlisi de AKP’yi iktidarda tutmak için çırpınan (son anketlere göre yüzde 30 civarında olduğu belirtilen) tuhaf bir seçmen kitlesi de gidişatı önemsemiyor…

Sormak lazım; yoksullaştır-köleleştir stratejisinin toplumun neredeyse yüzde 70’ini yoksulluk ve açlık girdabında, oraya buraya sürüklediği bir dönemde, anketlere bakılırsa halen AKP’ye oy vereceğini anlatan yüzde 30 dolayındaki kitle bu ülkede yaşamıyor olmalı!!!


Uzayda mı yaşıyor acaba halen AKP’nin peşinden giden kitleler?..

Ve dünyadan bu kadar habersiz bir seçmen kitlesi nasıl olabilir ki?..

Bu soruların bir yanıtı beceriksiz muhalefetin bu kitleleri uyandırmakta aciz kalması olsa da, asıl mesele önemli bir kitlenin din sömürüsüyle halen AKP’nin peşinden gidiyor olması…

Mehmet Faraç’ın yazısı

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