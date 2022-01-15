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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Faraç: ‘Uyanın’ artık deseniz ne çare?

Velhasıl, “şeyh uçmaz, cemaat uçurur” deyimi de kanıtlıyor ki; Türkiye’de devasa rant holdinglerine dönüşen tarikat ve cemaatleri; dindar olduklarını varsayarken (cennet vaadiyle kandırılan) hipnoz edilmiş, saf kitleler ayakta tutuyor… Onlar aynı zamanda çocuklarını bu karanlık çarkın içerisine sürükleyerek kurban etmekten de kaçınmıyorlar…

Velhasıl, cemaatçiliğin kaymağını şeyhler, yaverleri ve siyasiler yerken, tarikatçılığın hücre evlerindeki kurbanlar ise yoksul çocuklar oluyor…


Yüzlerce taciz, tecavüz, intihar ve cinayet olayına rağmen, köleleştirilmiş müritçiliğe, “uyanın” artık deseniz ne çare?..

Mehmet Faraç’ın yazısı

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