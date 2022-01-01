Mehmet Faraç: Tam 20 yılbaşı geçti, Türkiye’nin siyasi kaosu bitmedi

Türkiye bundan 20 yıl önce aniden alınmış bir seçim kararıyla; toplumun sarsılacağı, ülkenin tükeneceği, millî varlıkların heba edileceği, yolsuzlukların, çarpıklıkların, rüşvetin, haksızlığın her geçen gün daha da artacağı yıllara savrulmuştu…

Tam 20 yılbaşı geçti, Türkiye’nin siyasi kaosu bitmedi!..

Evet; yoksul ama yine de mutlu çocukluğumuz çoktan geçti, yaşam telaşındaki gençliğimiz ise geride kaldı…

Orta yaşlara geldiğimiz bu dönemde; Türkiye, toplumun büyük bölümü için yeni gelen bir yılın eskide kalan gafleti, çaresizliği, beceriksizliği ve umutları geride bırakarak unutması gibi, gelecek konusunda da ne yazık ki umut vermeyen bir hüzün içerisinde bocalıyor…

O halde Türkiye; 2022’nin bu ilk gününden itibaren muhalefetiyle, kitle örgütleriyle ve tüm toplum katmanlarıyla birlikte, 20 yılda yoğunlaşan karanlığı yırtmak ve yeni umutlar yaratmak için daha da uyanık olmalı, daha çok çabalamalı ve her alandaki tükenişe karşı da çok daha dik durmalı…

Mehmet Faraç’ın yazısı