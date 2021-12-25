Mehmet Faraç: Şimdi asıl saptamaya gelelim

Döviz kurunda kuşku yaratan iniş- çıkışlar ve ekonomistlerin bu şüpheli gidişatı ön görememesinin yarattığı şok belli ki toplumu sarsmaya devam edecek…

Başta Maliye Bakanının bir tv kanalında, “Dolardaki düşüşün büyük değil, küçük yatırımcıyı çarptığını” söylemesi ve yabancı ajanslara yansıyan “dövizdeki oyunun perde arkası”na ilişkin haberler üzerinden, herkes kurdaki kuşkunun ipuçlarına ulaşmaya çalışırken, birikiminin döviz karşısında erimesinden endişe edenlerin küçük yatırımlarını yerle bir edenler gidişatı hiç de umursamıyor…

Şimdi asıl saptamaya gelelim;

Kur oyunları yüzünden halkın “dolandırıldığı” ve devletin yurttaşa “pusu” kurduğunun tartışıldığı bir dönemde, piyasa vurguncularının, stokçuların ve fahiş fiyat tüccarlarının halkı “dolandırmasına” ve “tuzak” kurmasına ne yapılabilir ki?..

Boşuna, “balık baştan kokar” dememişler!..

Mehmet Faraç’ın yazısı