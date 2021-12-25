Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Faraç: Şimdi asıl saptamaya gelelim

Döviz kurunda kuşku yaratan iniş- çıkışlar ve ekonomistlerin bu şüpheli gidişatı ön görememesinin yarattığı şok belli ki toplumu sarsmaya devam edecek…

Başta Maliye Bakanının bir tv kanalında, “Dolardaki düşüşün büyük değil, küçük yatırımcıyı çarptığını” söylemesi ve yabancı ajanslara yansıyan “dövizdeki oyunun perde arkası”na ilişkin haberler üzerinden, herkes kurdaki kuşkunun ipuçlarına ulaşmaya çalışırken, birikiminin döviz karşısında erimesinden endişe edenlerin küçük yatırımlarını yerle bir edenler gidişatı hiç de umursamıyor…


Şimdi asıl saptamaya gelelim;

Kur oyunları yüzünden halkın “dolandırıldığı” ve  devletin yurttaşa “pusu” kurduğunun tartışıldığı bir dönemde, piyasa vurguncularının, stokçuların ve fahiş fiyat tüccarlarının halkı “dolandırmasına” ve “tuzak” kurmasına ne yapılabilir ki?..

Boşuna, “balık baştan kokar” dememişler!..

Mehmet Faraç’ın yazısı

SON HABERLER

İstanbul’da toplu ulaşıma zam

Olağanüstü gündemle toplanan UKOME’de, servis ücretleri hariç, tüm toplu ulaşım ücretlerinde yüzde 36 zam kararı alındı. Servis ücretlerinde ise yüzde 27 oranında zam yapıldı.

Matrix’in dijital gardırobu hazır: Peki sen metaverse’te ne giyeceksin, düşündün mü?

Birincisini 1999 yılında izlediğimiz Matrix filmleri, yalnızca hikaye ve felsefeleriyle değil kostümleriyle de konuşulmuştu. Serinin, bugün gösterime giren dördüncü filmi Matrix Resurrections’da en az kahramanlar kadar güçlü tasarımlar görmeye devam edeceğiz. Dünyanın en büyük dijital moda mağazası Dressx zamanın ve Matrix’in ruhuna uygun olarak, yalnızca sanal dünyada giyilebilen dijital bir koleksiyon hazırladı bile. 2021’in en büyük moda trendi ‘dijital moda’ya biraz daha yakından bakalım, aksi halde metaverse’de çıplak kalmak da var!