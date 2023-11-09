Mehmet Faraç: Özgür Özel’e sorular

Ne yapacak acaba Özgür Özel, 8 yıllık grup başkan vekilliği nedeniyle de yanından ayrılmadığı Kılıçdaroğlu’nun, “laiklik tehlikededir diyemem” şeklindeki o gaflet yaklaşımını, gerici bölücü çevrelere taviz verilen yıpratıcı dönemi depoya kaldıracak mı?..

Özgür Özel, tarikat ve cemaatler devletin kritik yerlerinde cirit atarken, özellikle Millî Eğitim alanındaki karanlıkla mücadele edecek mi?..

Kılıçdaroğlu’nun eylemlerine susulan dönemdeki gibi, cumhuriyet karşıtlarından ve tarikatlardan da helallik istenmesinin CHP’ye hiçbir yarar sağlamadığını anladı mı Özgür Özel?..

“CHP Atatürk’ün partisidir, Altıok bizim rotamızdır, CHP tüzüğü cumhuriyetin, laikliğin, Aydınlanma Devrimi’nin korunması konusunda kararlılıkla mücadele edecek” diyecek mi Özgür Özel?..

Yeni lider olarak nasıl bir yol izleyecek acaba Özgür Özel; Rotasından çıkarılmış bir partinin direksiyonunda, CHP’yi hem yüzde 25 şeridinden, hem de partiye zarar veren İstanbul’daki şaibeli-başarısız-yıpranmış belediye başkanlarından kurtararak, 2019’daki yerel seçim başarısını yakalayacak mı?

Velhasıl; köklerinde olduğu gibi partiyi gerçek CHP’li kadrolarla yönetebilecek mi Özgür Özel?..

Atatürk‘ün koltuğuna oturan Özgür Özel’e başarı diliyoruz…

Umarız partisinin hem kadrolar, hem de ideolojik açıdan 13 yıldır yaşadığı erozyonu giderir ve “değişim” iddiasının ne kadar zorunlu olduğunu da kanıtlamış olur…

Mehmet Faraç’ın yazısı