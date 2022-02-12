Mehmet Faraç: Millet sabrı tükenmiş halde kurtuluşu arıyor

Yazının başından itibaren sıralanan rezaletlere, skandallara karşı, “Haksızlık karşısında susan dilsiz, şeytandır” hadisine sarılması gereken Diyanet’in vaiz atamaları için, AKP’lilerin müftülüklere gönderdiği torpil yazıları da ortalığa saçılıyor!..

Tüm bu gaflet manzarası karşısında herkes, torpille işe giren imam-hatiplilerin cuma hutbelerinde, “kul hakkı yemek haramdır” konulu vaazları nasıl seslendireceğini merak ediyor…

Velhasıl, Türkiye sadece son 48 saat içerisinde medyaya yansıyan, biribirinden vahim rezaletlerin girdabında sarsılmaya ve erimeye devam ederken, AKP halen iktidarda durabiliyor, muhalefet 20 yıldır boşa nefes tüketiyor, millet ise sabrı tükenmiş halde kurtuluşu arıyor…

Mehmet Faraç’ın yazısı