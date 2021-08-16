Mehmet Faraç: İhanet enkazı da deşifre oluyor Bozkurt’ta

Sinop ve Bartın’da olduğu gibi, Bozkurt’ta da felaketin enkazı kaldırılmaya çalışılırken, enkazların altından başka enkazlar da çıkıyor;

Bir siyaset enkazı, bir bürokratik enkazı, bir ihmal, beceriksizlik enkazı ve gaflet, ihanet enkazı da deşifre oluyor Bozkurt’ta!..

Sel baskınının gerekçeleri her ne kadar doğa koşullarının yanı sıra, doğanın katledilmesi su yataklarının daraltılması, baskın tehdidindeki derelere konutlar yapılması olsa da; bir başka ihanet var ki, adeta canavara dönüşmüş su akınının ortasına mitralyöz yerleştirilmesinden beter olmuş!..

Çünkü namluya sürülmüş kurşunlar gibi savrulmuş tomruklar, felaketzedelerin üzerine!!!

Söyler misiniz; tomrukların kaldırılması için mücadele eden eski Ayancık kaymakamı, rantiyenin baskısıyla tayine zorlanmasaydı, binlerce tomruk Ayancık’ın üzerine füze gibi yağar mıydı acaba?..

Mehmet Faraç’ın yazısı