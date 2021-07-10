Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Faraç: Bir kasa kalaşnikoftan çok daha fazla tehlike var

Yukarıda rakamlarla dikkat çektiğimiz bireysel silahlanmanın terör unsurları açısından yol açacağı tehlike ise son olarak Cübbeli Ahmet’in Selefiler üzerinden yürütülen silahlanmanın ülkeyi iç savaşa sürüklediği konusundaki iddialarıyla gündeme gelmişti…

Devlet, Cüppeli’nin adını vereceğini söylediği 150 Selefi derneğinin yönetici ve üyeleri hakkında ne yaptı acaba?..


Ya da İçişleri Bakanı’nın “baskın yaptık” dediği 25 Selefi derneğiyle son yıllarda yakalanan 5 bin El Kaide ve IŞİD militanında ne kadar silah ele geçirilmişti?..

Devletin envanterinde kaybolan onbinlerce silah, internetten pompalı silah satılması ve milyonlarca insana silah ruhsatı dağıtılması konusunda başını kuma gömenler, Cübbeli’nin iddiasının üzerine ciddiyetle gittiler mi acaba?..

Evet; gizemli-ürkütücü-karanlık bireysel silahlanmayla ilgili Cübbeli Ahmet’in, “Selefiler silahlanıyor, iç savaş çıkartacaklar” şeklindeki iddialarından ve Sedat Peker’in AKP’lilere dağıtıldığını öne sürdüğü bir kasa Kalaşnikof’tan çok daha fazla tehlike var bu ülkede…

Mehmet Faraç’ın yazısı

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Kayıp silah sayısı dört yılda yüzde 720 artmış: İçişleri hala arıyor

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündeme getirdiği ‘envantere kayıtlı olmayan silah teslimatı’ iddiaları, Türkiye’deki kayıp silahları yeniden gündeme getirdi. Konuyu Meclis’te defalarca gündeme getiren CHP eski Balıkesir milletvekili Mehmet Tüm Diken’e yaptığı açıklamada “Peker’in açıklamalarından görüyoruz ki kayıtlı olmayan silahlar da belirli bir gruba dağıtılmış. Darbeden sonra bir de envantere kayıtlı olan büyük bir silah kaybı var” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde rekor seviyede silah kaybı olduğunu belirten Tüm “Bunun hesabını vermesi gereken Soylu’dur. İçişleri Bakanlığı hala kayıp silahları arıyor” dedi. Tüm ayrıca kayıp silahların ‘ruhsatsız silah’ satışlarıyla legalleştirildiğini de öne sürdü.