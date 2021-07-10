Mehmet Faraç: Bir kasa kalaşnikoftan çok daha fazla tehlike var

Yukarıda rakamlarla dikkat çektiğimiz bireysel silahlanmanın terör unsurları açısından yol açacağı tehlike ise son olarak Cübbeli Ahmet’in Selefiler üzerinden yürütülen silahlanmanın ülkeyi iç savaşa sürüklediği konusundaki iddialarıyla gündeme gelmişti…

Devlet, Cüppeli’nin adını vereceğini söylediği 150 Selefi derneğinin yönetici ve üyeleri hakkında ne yaptı acaba?..

Ya da İçişleri Bakanı’nın “baskın yaptık” dediği 25 Selefi derneğiyle son yıllarda yakalanan 5 bin El Kaide ve IŞİD militanında ne kadar silah ele geçirilmişti?..

Devletin envanterinde kaybolan onbinlerce silah, internetten pompalı silah satılması ve milyonlarca insana silah ruhsatı dağıtılması konusunda başını kuma gömenler, Cübbeli’nin iddiasının üzerine ciddiyetle gittiler mi acaba?..

Evet; gizemli-ürkütücü-karanlık bireysel silahlanmayla ilgili Cübbeli Ahmet’in, “Selefiler silahlanıyor, iç savaş çıkartacaklar” şeklindeki iddialarından ve Sedat Peker’in AKP’lilere dağıtıldığını öne sürdüğü bir kasa Kalaşnikof’tan çok daha fazla tehlike var bu ülkede…

Mehmet Faraç’ın yazısı